Юлия Кузьменко, которую подозревают в минировании авто Павла Шеремета, согласилась сотрудничать со следствием. Об этом сообщил ее адвокат Влад Добош в Facebook.

"Я готова к полному сотрудничеству и взаимодействию со следствием. Я готова к допросам, любым экспертизам и следственным действиям. Я с достоинством вынесу эти унижения", - привел Добош слова Кузьменко.

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"Когда будет установлена моя непричастность, за мои унижения ответит перед законом и моралью каждый, кто подписал лживые экспертизы, кто подписал лживые обвинения, кто вынес заведомо незаконные решения. Я также публично растопчу репутацию каждого эксперта, полицейского, прокурора и судьи, которые причастны к этому делу", - цитирует Добош слова Кузьменко.

Напомним, Павел Шеремет был убит 20 июля 2016 года. Его автомобиль подорвали в центре Киева. Расследование дела длится уже третий год.

12 декабря были задержаны подозреваемые по делу об убийстве Павла Шеремета.

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.

После брифинга в издании "Украинская правда", в котором работал Павел Шеремата, заявили, что они начинают свое собственное "расследование".

Позже Аваков "приоткрыл занавес" следствия. А мама убитого Павла отреагировала на результаты следствия.