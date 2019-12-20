Задолженности по зарплатам: Кабмин направил в регионы 46 млн [ Редактировать ]
Алексей Гончарук / Фото: пресс-служба
Кабинет министров Украины направил 46 млн грн в регионы, чтобы ликвидировать задолженность по выплате зарплат врачам. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
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"Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов. Комитет должен утвердить это решение", - добавил премьер-министр.
Раньше сообщалось о том, что в Украине переходят на электронные студенческие. А также выезжать в Россию по внутреннему паспорту запретят.
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