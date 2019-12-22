"Опозиційна платформа - За життя" закликає розслідувати резонансні пожежі на Одещині [ Редактировать ]
У депутатів Одеської облради багато запитань до керівництва регіонального управління Служби з надзвичайних ситуацій. Про пожежу, в якій загинуло шістнадцятеро людей, вони говорили на черговій сесії.
Подробиці - у нашому сюжеті.
Пожежі у дитячому таборі "Вікторія", в психіатричній лікарні, у готелі "Токіо-Стар" - і ось у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. І все це в одній лише Одесі за кілька років: усього - 35 загиблих.
Увесь цей час регіональне управління ДСНС очолював Віктор Федорчак. Отже, на сесії Одеської облради депутати звернулися до керівництва служби та голови МВС з проханням його звільнити.
"Именно этот человек отвечает в Одесской области за безопасность, противопожарную безопасность. Чтобы у нас здания - особенно там, где массовое скопление людей - не являлись, по сути, факелами, которые вспыхивают, в буквальном смысле, от искры. И ведь именно он после первого пожара организовывал проверки, браво отписывался вышестоящим органам о том, что все проведено, все устранено и после этого происходили последующие. И каждое последующее - еще страшнее предыдущего", - наголосив Владислав Фінік, депутат Одеської облради, позафракційний.
Віктора Федорчака звільнили з посади головного рятівника області. Представники "Опозиційної платформи - За життя" кажуть: тепер пожежники мають навести лад у своєму відомстві.
"С нашей стороны, со стороны областного совета, хочу отметить, что многие семьи пострадавших и погибших в этой страшной трагедии уже получили материальную помощь от областного совета. И я надеюсь, что новые руководители региональных служб, которые должны заниматься контролем за противопожарной безопасностью, будут проводить тщательные проверки во всех местах скопления людей. К сожалению, сейчас мы вынуждены констатировать то, что такая трагедия может повториться", - наголосив Віктор Баранський, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".
Не оминули увагою депутати і поведінку в Одесі російського артиста Алішера Моргенштерна. В день жалоби за загиблими у пожежі в одному з міських клубів він дав концерт, на якому нецензурно висловився з приводу трагедії. За ініціативою представника "Опозиційної платформи - За життя" облрада звернулася до міністра культури з проханням обмежити концертну діяльність цього виконавця в Україні.
"Его основная публика, которая его слушает - это молодежь 13-16 лет, они ориентируются на его высказывания. Если мы будем разрешать такие концерты, разрешать такое аморальное поведение и такое неуважение к людям, которые погибли, безвинно погибли на этом пожаре, - у нас абсолютно не останется никакой морали, ни чего-то похожего на это. Поэтому мы очень надеемся, что Министр очень быстро прореагирует и концерты данного исполнителя больше не будут проводиться в Украине", - наголосив Віталій Саутьонков, депутат Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".
Крім того, облрада попросила президента втрутитись у ситуацію навколо військового полігону у Тарутинському районі. Понад 18 тисяч гектарів земель, - стверджує Міноборони, - використовують для навчань. Насправді - кажуть селяни - поля вже давно розорали та за "сірими" схемами здають в оренду фермерам. Водночас, місцеві жителі - ветерани АТО - не можуть отримати обіцяні державою земельні ділянки. Облрада попросила президента втрутитись у ситуацію.
"Мы обращаемся к президенту, чтобы навести порядок в этом вопросе. Мы понимаем, что вот такое сельхозпроизводство на полигоне - это реальная коррупционная составляющая. Мы общались с местными жителями, с представителями громады - они говорят: здесь, на этом полигоне землю сдают примерно в десять раз, а то и в тридцать раз дешевле в аренду, чем это бы сдавала громада. Мы понимаем, что эти деньги попадали бы в бюджет громады, мы бы строили садики, школы, дороги, дома, еще что-то бы делали, а это все куда-то уходит!", - наголосив Вадим Шкарівський, перший заступник голови Одеської облради, "Опозиційна платформа - За життя".
Облрада також занепокоєна екосистемою озера Сасик на півдні Одещини. Раніше це був морський лиман, але за радянських часів біля нього побудували дамбу та відокремили від моря. Відтоді - водойма цвіте, усе живе в ній гине, а місцеве населення потерпає від екологічного лиха. Вчені та посадовці одностайні: у дамбі потрібно зробити канали, щоб запустити в Сасик морську воду. Але для цього необхідне державне фінансування. З таким проханням облрада звернулася до прем'єр-міністра.
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