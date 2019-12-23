Цены на нефть "упали" - Bloomberg [ Редактировать ]
В понедельник, 23 декабря, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали в цене до 65,92 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 60,18 доллара за баррель, потеряв 0,43%.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер.
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