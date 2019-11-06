В среду, 6 ноября, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали в цене до 62,73 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 57,06 доллара за баррель, потеряв 0,30%.

Ранее сообщалось, что НБУ назвал главные причины укрепления гривны.