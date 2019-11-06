Мировые цены на нефть снижаются [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в январе упали в цене до 62,73 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:10, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,37%.
При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 57,06 доллара за баррель, потеряв 0,30%.
Ранее сообщалось, что НБУ назвал главные причины укрепления гривны.
по теме
Пьяный водитель "влетел" лоб в лоб такси и скрылся
В среду, 6 ноября, в Киеве на Парковой дороге случилось ДТП
Школьникам начнут доплачивать за успехи в учебе
В бюджет заложат деньги на программу "Богатая школа для лучших результатов"
В Одессе дети подорвали грузовик
На месте происшествия работали спасатели, которые ликвидировали возгорание
Посол Украины в Канаде: в МИД приняли судьбоносное решение
В понедельник, 4 ноября, Министерство иностранных дел Канады назначило нового посла в Украине
В Харькове трагически скончалась женщина
Так, в полицию поступило сообщение о том, что возле дома на земле лежит женщина без признаков жизни