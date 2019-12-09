Мировые цены на нефть упали - Bloomberg [ Редактировать ]
В понедельник, 9 декабря, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали в цене до 64,18 доллара за баррель, передает Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33%.
При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,92 доллара за баррель, потеряв 0,47%.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер.
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