В понедельник, 9 декабря, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале упали в цене до 64,18 доллара за баррель, передает Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,33%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 58,92 доллара за баррель, потеряв 0,47%.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер.