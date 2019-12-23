2-летней девочке Вике Диденко из Кременчуга срочно собирают средства на лечение и реабилитацию. Сумма, которую нужно собрать - 16 700 грн. Об этом нам рассказала мама девочки Ирина Диденко.

Так, маленькой Вике с рождения поставили анализ: детский церебральный паралич. Ребенок родился глубоко недоношенным, весом всего лишь в 600 грамм.

Сейчас у Вики появились большие шансы жить полноценной жизнь, однако у семьи нет денег оплатить дорогостоящее лечение.

Все, кому небезразлична судьба 2-летней малышки, могут перевести средства по следующим реквизитам:

Счет Приватбанка 5168 7574 0514 0940 мама Диденко Ирина Викторовна.