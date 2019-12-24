Зеленский назначил посла Украины в Хорватии [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Василия Кирилича послом Украины в Республике Хорватии, говорится на сайте президента.
В тексте документа № 942/2019 указано, что: "Назначить Кирилича Василия Петровича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Хорватия".
До этого Кирилич занимал должность начальника управления консульского обеспечения украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил глав Закарпатской и Львовской ОГА.
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