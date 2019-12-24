Назначен глава СБУ в Ровненской области [ Редактировать ]
Владимир Зеленский / фото: REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Тимченко начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровненской области. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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"Назначить Тимченко Андрея Анатольевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Ровненской области", - говорится в указе №951/2019.
Ранее сообщалось, что Зеленский назначил посла Украины в Хорватии.
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