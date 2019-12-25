В Харькове подорвали банкомат [ Редактировать ]
В Харькове в ночь на 25 декабря грабители подорвали банкомат, сообщает пресс-служба местной полиции.
Ограбление произошло около 3:28 на улице Академика Волкова. Сумма похищенных денег еще устанавливается.
"В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома", - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию устанавливаются.
Ранее сообщалось, что под Запорожьем мужчина изнасиловал племянницу.
по теме
Под мощный авиаудар попала школа, 10 жертв
В результате авиаудара на северо-западе Сирии погибли по меньшей мере 10 человек
Мужчина расстрелял людей и покончил с собой
В США мужчина открыл огонь в жилом доме
В Карпатах героически спасли туриста
В Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца
Стрельба в Гидропарке: стало известно имя погибшего
Названо имя мужчины, застреленного в Гидропарке
CNN Travel опубликовал рейтинг самых ярких туристических мест мира
CNN Travel огласил рейтинг самых ярких мест 2019 года