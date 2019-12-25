В Харькове в ночь на 25 декабря грабители подорвали банкомат, сообщает пресс-служба местной полиции.

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Ограбление произошло около 3:28 на улице Академика Волкова. Сумма похищенных денег еще устанавливается.

"В ходе проведения осмотра полицейские установили, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома", - говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства и лица, причастные к происшествию устанавливаются.

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