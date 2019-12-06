В городе Корал-Гейблс (США) случилось происшествие. Известно, что после ограбления ювелирного магазина случилась перестрелка, в ходе которой погибли четверо человек. Об этом сообщает The Miami Herald.

Как сообщили в полиции, стрельба с угоном машины и захватом заложника произошла в результате того, что двое мужчин совершили неудачную попытку ограбить ювелирный магазин.

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Однако вскоре грабителям пришлось скрываться от полиции, поэтому они угнали грузовую машину компании экспресс-доставки UPS. Также они взяли водителя в заложники.



Пытаясь сбежать, грабители открыли огонь в сторону полицейских, которые начали погоню за нападавшими. В результате перестрелки погибли заложник и мужчина, который стал свидетелем нападения. Также полицейские застрелили нападавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла жуткая перестрелка, а также во Львове подростки устроили стрельбу.