В Киеве на Петровке произошло жуткое ДТП (фото) [ Редактировать ]
В среду, 25 декабря, в Киеве на пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского проспекта произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"На пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского столкнулись два легковых автомобиля. Видимо один из участников поверил в свои силы, выезжая на перекресток. Ожидают патрульную полицию. Самочувствие участников не известно", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве произошло более сотни аварий за сутки.
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