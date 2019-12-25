В среду, 25 декабря, в Киеве на пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского проспекта произошло ДТП, столкнулись два автомобиля. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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"На пересечении проспектов Степана Бандеры и Оболонского столкнулись два легковых автомобиля. Видимо один из участников поверил в свои силы, выезжая на перекресток. Ожидают патрульную полицию. Самочувствие участников не известно", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошло более сотни аварий за сутки.