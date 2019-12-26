Цілком відбудувати Нотр-Дам найімовірніше не вдасться, - про це заявив настоятель собору. За його словами, шанси зберегти конструкцію - 50 на 50. Досі є ризик обвалу стін споруди, особлива небезпека - у задній частині будівлі. Звідти треба прибрати напівзруйновані риштування, які встановили ще до квітневої пожежі - на це може піти три роки. І лише тоді починати реставраційні роботи.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати Нотр-Дам до Олімпіади 2024 року. Фахівці такі плани називають надто амбітними.