У Франції втрачають надію відбудувати Нотр-Дам [ Редактировать ]
Цілком відбудувати Нотр-Дам найімовірніше не вдасться, - про це заявив настоятель собору. За його словами, шанси зберегти конструкцію - 50 на 50. Досі є ризик обвалу стін споруди, особлива небезпека - у задній частині будівлі. Звідти треба прибрати напівзруйновані риштування, які встановили ще до квітневої пожежі - на це може піти три роки. І лише тоді починати реставраційні роботи.
Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відбудувати Нотр-Дам до Олімпіади 2024 року. Фахівці такі плани називають надто амбітними.
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