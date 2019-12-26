В Соединенных Штатах Америки семья купила елку на Рождество. Но в дереве их ожидал странный сюрприз. Об этом сообщает CNN.

Этот "подарочек" сначала приняли за новогоднюю игрушку, но ошиблись. Непонятно как, но вместе с елкой они принесли домой маленькую сову.

Птица оказалась абсолютно безобидной и дом покидать отказалась наотрез.

Раньше сообщалось о том, что в Корее открыли первый детский сад для щенков. А также томограмма мопса шокировала пользователей сети.