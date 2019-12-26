Американцы купили елку "с сюрпризом" (фото) [ Редактировать ]
В Соединенных Штатах Америки семья купила елку на Рождество. Но в дереве их ожидал странный сюрприз. Об этом сообщает CNN.
Этот "подарочек" сначала приняли за новогоднюю игрушку, но ошиблись. Непонятно как, но вместе с елкой они принесли домой маленькую сову.
Птица оказалась абсолютно безобидной и дом покидать отказалась наотрез.
Раньше сообщалось о том, что в Корее открыли первый детский сад для щенков. А также томограмма мопса шокировала пользователей сети.
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