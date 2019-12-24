Томограмма мопса шокировала пользователей сети [ Редактировать ]
Мопс / Фото: liwli.ru
В сети появился снимок томограммы головы мопса, который напугал сеть. Снимок опубликовал в Instagram американский актер Энди Рихтер.
На черно-белом фото выделяются два глаза, которые далеко расположенных друг от друга. Мозг и челюсти собаки ужасающе выглядят.
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Актер сообщил, что собаке его друга потребовалась томограмма. Поэтому он решил поделится снимком.
Ранее сообщалось, что американка угнала частный самолет и разбила его.
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