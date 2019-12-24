В сети появился снимок томограммы головы мопса, который напугал сеть. Снимок опубликовал в Instagram американский актер Энди Рихтер.

На черно-белом фото выделяются два глаза, которые далеко расположенных друг от друга. Мозг и челюсти собаки ужасающе выглядят.

Читайте также Девушка наняла самолет для поисков собаки

Актер сообщил, что собаке его друга потребовалась томограмма. Поэтому он решил поделится снимком.

Ранее сообщалось, что американка угнала частный самолет и разбила его.