В Южной Корее открылся детский сад для щенков "Puppy Spring". Об этом сообщили создатели в Instagram.

Читайте также Пассажиры на ходу остановили трамвай

В сад принимают щенков от 12 недель, и такие заведения начинают набирать популярность. Здесь за собачками профессионально ухаживают. С ними занимаются кинологи, воспитатели кормят малышей, моют, стригут.

Также в садике есть обязательный "тихий час". Даже проводятся праздничные фотосессии.

Ранее сообщалось о том, что томограмма мопса шокировала пользователей сети.