В Корее открыли первый детский сад для щенков [ Редактировать ]
В Южной Корее открылся детский сад для щенков "Puppy Spring". Об этом сообщили создатели в Instagram.
В сад принимают щенков от 12 недель, и такие заведения начинают набирать популярность. Здесь за собачками профессионально ухаживают. С ними занимаются кинологи, воспитатели кормят малышей, моют, стригут.
Также в садике есть обязательный "тихий час". Даже проводятся праздничные фотосессии.
Ранее сообщалось о том, что томограмма мопса шокировала пользователей сети.
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