"Сідней-Хобарт" - це одні з найбільших і найскладніших яхтових перегонів у світі

Команда австралійських аборигенів уперше візьме участь у щорічній регаті "Сідней - Хобарт" - це одні з найбільших і найскладніших яхтових перегонів у світі, і стартують вони вже сьогодні.

Маршрут, завдовжки понад тисячу кілометрів, пролягає небезпечною ділянкою між материком та островом Тасманія. Команда судна під назвою "Войовничий туземець" прагне відстояти честь своїх предків і показати, що корінні жителі Австралії - не гірші мореплавці, ніж колонізатори.

"Це нагода, яка випадає раз на життя. Ми повинні виступити як гідні представники свого народу і продемонструвати нашій молоді, що немає нічого неможливого - треба лише не боятися й не піддаватися сумнівам, а просто ставати до роботи", - зазначає Наомі Кейн, член екіпажу.