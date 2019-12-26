Австралійські аборигени візьмуть участь у регаті "Сідней - Хобарт" [ Редактировать ]
Команда австралійських аборигенів уперше візьме участь у щорічній регаті "Сідней - Хобарт" - це одні з найбільших і найскладніших яхтових перегонів у світі, і стартують вони вже сьогодні.
Маршрут, завдовжки понад тисячу кілометрів, пролягає небезпечною ділянкою між материком та островом Тасманія. Команда судна під назвою "Войовничий туземець" прагне відстояти честь своїх предків і показати, що корінні жителі Австралії - не гірші мореплавці, ніж колонізатори.
"Це нагода, яка випадає раз на життя. Ми повинні виступити як гідні представники свого народу і продемонструвати нашій молоді, що немає нічого неможливого - треба лише не боятися й не піддаватися сумнівам, а просто ставати до роботи", - зазначає Наомі Кейн, член екіпажу.
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