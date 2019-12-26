В Украине по всей территории идут дожди. Но Карпаты засыпает снегом. Фото снежных Карпат опубликовали члены Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

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Погода была облачная и видимость ограничена 30 метрами. Ветер дует из запада со скорость 3 метра в секунду. Температура воздуха составляет -6 градусов.

Ранее сообщалось о том, что Украину засыпало снегом.