Карпаты засыпало снегом [ Редактировать ]
Фото: facebook
В Украине по всей территории идут дожди. Но Карпаты засыпает снегом. Фото снежных Карпат опубликовали члены Черногорского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.
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Погода была облачная и видимость ограничена 30 метрами. Ветер дует из запада со скорость 3 метра в секунду. Температура воздуха составляет -6 градусов.
Ранее сообщалось о том, что Украину засыпало снегом.
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