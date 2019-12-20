Горнолыжные курорты остались без снега (фото) [ Редактировать ]
Фото: rbc.ua
На популярном украинском горнолыжном курорте в Карпатах растаял снег. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Плюсовая температура привела к тому, что в Карпатах растаял снег. Это очень плохо сказывается на горнолыжных курортах.
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Снега нет на трассах в Пилипце, Драгобрате, Подобовеце и других. Сейчас работает только Буковель, поскольку у него есть свои "пушки" со снегом.
Ранее сообщалось о том, что в Карпатах "ударили" заморозки
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