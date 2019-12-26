Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что остаются надежды на прогресс в урегулировании ситуации на Донбассе при президенте Владимире Зеленском. Об этом сообщают российские СМИ.

Вместе с тем, надежды на достижение прогресса в урегулировании остаются. Зеленский называет скорейшее прекращение войны на юго-востоке страны одним из важнейших приоритетов своего президентства. За пять месяцев он сумел сделать то, что его предшественник годами упорно отказывался выполнять, - заявил он.

Лавров поддерживает разведение сил и средств сторон в трех "пилотных" районах на линии соприкосновения, "формулу Штайнмайера".

Раньше сообщалось о том, что в Кремле сделали заявление о "северном потоке - 2". А также глава МИД России рассказал об ожиданиях России от Зеленского.