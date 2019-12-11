Министр иностранных дел Росии Сергей Лавров заявил, что саммит в Париже по урегулированию ситуации на Донбассе и двусторонняя встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина прошли в конструктивном ключе. Об этом сообщает ТАСС.

"Атмосфера переговоров и в "нормандском формате", и затем между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал, взаимоуважительной и прагматичной", - указал Лавров.

Он отметил, что разговор лидеров прошел "без идеологизированных громких заявлений" и стороны продемонстрировали настрой на поиск реального решения конфликта.

"Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей и обеспечить мир на всей территории Украины. Это можно сделать, выполнив минские договоренности", - подчеркнул российский министр.

При этом Лавров добавил, что в Украине есть немало сил, пытающихся сорвать процесс мирного урегулирования.

Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".

Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.

После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.

Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.

О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.

"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.