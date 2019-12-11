Что Россия ждет от Зеленского: глава МИД сделал заявление [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Росии Сергей Лавров заявил, что саммит в Париже по урегулированию ситуации на Донбассе и двусторонняя встреча украинского и российского президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина прошли в конструктивном ключе. Об этом сообщает ТАСС.
"Атмосфера переговоров и в "нормандском формате", и затем между президентами Путиным и Зеленским была конструктивной, я бы сказал, взаимоуважительной и прагматичной", - указал Лавров.
Он отметил, что разговор лидеров прошел "без идеологизированных громких заявлений" и стороны продемонстрировали настрой на поиск реального решения конфликта.
"Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей и обеспечить мир на всей территории Украины. Это можно сделать, выполнив минские договоренности", - подчеркнул российский министр.
При этом Лавров добавил, что в Украине есть немало сил, пытающихся сорвать процесс мирного урегулирования.
Напомним, 9 декабря состоялась встреча лидеров "нормандской четверки".
Путин прибыл в Париж для "нормандской встречи". Позже Зеленский прибыл в Елисейский дворец для переговоров. Сразу после этого Зеленский переговорил с Макроном.
После разговора с президентом Франции Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Саммит "нормандской четверки" стартовал в 18:20. Встреча была прервана из-за личной встречи президентов Украины и России. Позже Путин прокомментировал переговоры с Зеленским. После этого лидеры четырех государств отправились на ужин, где дообсудили ситуацию.
Сразу после завершения саммита Витренко и Аваков прокомментировали переговоры. Позже с заявлением выступила пресс-секретарь президента.
О чем в итоге договорились политики, а также узнать позицию Зеленского и Путина можно уже на podrobnosti.ua.
"Прекращение огня должно начаться до конца года" - заявил Зеленский. А Макрон подчеркнул, что следующая встреча состоится через четыре месяца.
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