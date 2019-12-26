"Осколки бывшей жизни": в Припяти впервые за 24 года поставили елку [ Редактировать ]
В Припяти впервые за 24 года установили новогоднюю елку. Об этом сообщает корреспондент "Подробносей" Руслан Смещук.
"Первая новогодняя елка на центральной площади в Припяти, с 1985 года. Вместо украшений - осколки бывшей жизни в виде фотографий из времен до взрыва на ЧАЭС. Украшали их люди которые тут жили до аварии. Некоторые приехали в Припять впервые после аварии. И рассказали интересную историю. В декабре 1985 новогодняя ёлка на этой площади упала. Уже тогда люди начали говорить что будет какая-то беда, что мол плохой это знак. И весной беда пришла", - рассказал корреспондент.
Раньше сообщалось о том, что в ассоциации чернобыльских туроператоров надеются, что Чернобыльскую зону признают объектом мирового наследия ЮНЕСКО.
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