Вперше за тридцять чотири роки - у Прип'яті встановили новорічну ялинку. У символічній акції взяли участь колишні жителі цього міста. Дехто з них побував там уперше після аварії на Чорнобильській АЕС. Як прикрашали дерево - бачив Руслан Смєщук.

Мертві будинки, мертві корпуси, мертвий готелі, кафе та парки розваг. Навкруги ліс, що метр за метром відвойовує колись людський простір. Наша знімальна група у мабуть найвідомішому українському місті в світі. Мертвому місті.

Перед Новим Роком і Різдвом тут з'явилася святкова ялинка. Останній раз новорічне дерево встановлювали на цій площі у вісімдесят п'ятому.

Кожне з цих фото - уламок чийогось щасливого життя. Взагалі із новорічною ялинкою в Прип'яті пов'язана містична історія - розповідають колишні жителі покинутого міста.

"Ялинка була висока, не така. Вона навіть київський ялинці могла зробити конкуренцію. Це я такого ангелочка привезла - хочу повісити. Ви знаєте, в той рік ялинка падала чи два, чи три рази. І це було тривожно. Тому що в народі говорили що це поганий знак. Бо якщо ялинка падає - має трапитись якесь лихо. І була якась тривога", - розповідає Олена Онищенко, колишня жителька Прип'яті.

Услід за тривогою у квітні вісімдесят шостого прийшла біда. І вигнала людей із їхніх домівок. Деякі із евакуйованих досьогодні не були у колись рідному місті.

"Перший раз. У мене зараз, знаєте по шкурі… обідно. А 10 років, як знайомі збиралися так плакали, жінки плакали. Наскільки город був комфортний, наскільки все було добросовісно", - говорить Наталія Смик, колишня жителька Прип'яті.

Люди з ностальгією згадують минуле:

"Бачите, ресторан там був? Ми там День народження справляли. Вона там курить пробувала. Вчилась. - Не розповідай на всю країну! - А чого? Хай послухають!".

Зараз Чорнобильська зона це один із найвідоміших туристичних маршрутів країни, яка приносить мільйонні прибутки.

"Чорнобильський туризм - це туризм який найшвидше росте в Європі - кожного року він росте на 100-150%. Якщо минулого року було 70 тис. туристів, цього року вже є 125 тисяч. Наступного року ми очікуємо 200-250 тисяч туристів", - говорить Ярослав Ємельяненко, голова асоціації Чорнобильських туроператорів.

Тому в асоціації Чорнобильських туроператорів сподіваються, що Чорнобильську зону визнають об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. Адже час та технологічне навантаження можуть вже за десять років знищити цю трагічну пам'ятку української історії.