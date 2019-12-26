Новый 2020 год президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой встретит в государственной резиденции "Синегора" в Карпатах. Об этом сообщает "Страна".



Известно, что в резиденцию приедет и глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой и замами с их супругами.

Спикер парламента Дмитрий Разумков встретит Новый год дома в Киеве. Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир собирается с семьей за границу.



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