Новый год - 2020: где будут праздновать первые лица Украины [ Редактировать ]
Новый 2020 год президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой встретит в государственной резиденции "Синегора" в Карпатах. Об этом сообщает "Страна".
Известно, что в резиденцию приедет и глава Офиса президента Андрей Богдан со своей девушкой и замами с их супругами.
Спикер парламента Дмитрий Разумков встретит Новый год дома в Киеве. Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир собирается с семьей за границу.
Раньше сообщалось о том, чем запомнился уходящий год. А также смотрите, куда поехать отдыхать в Украине в новогоднюю ночь.
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