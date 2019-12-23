До Нового 2020 года осталось совсем немного времени. В этот период принято подбивать итоги уходящего года.

Модные тренды 2019:

1. Экокожа

2. Экошубы

3. Монохромные образы

4. Брючные костюмы

5. Велосипедки

6. Платья с анималистическим принтом

Вот таким предстал в мире моды 2019 год. Какими шедеврами будет радовать нас 2020 можем только догадываться. Так, что до встречи в 2020!

Раньше сообщалось о том, куда поехать отдыхать в Украине в новогоднюю ночь. А также, что подарить на Новый год.