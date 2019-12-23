Модные тренды 2019: чем запомнился уходящий год [ Редактировать ]
Мода-2019 / Фото: соцсети
До Нового 2020 года осталось совсем немного времени. В этот период принято подбивать итоги уходящего года.
Модные тренды 2019:
1. Экокожа
2. Экошубы
3. Монохромные образы
4. Брючные костюмы
5. Велосипедки
6. Платья с анималистическим принтом
Вот таким предстал в мире моды 2019 год. Какими шедеврами будет радовать нас 2020 можем только догадываться. Так, что до встречи в 2020!
Раньше сообщалось о том, куда поехать отдыхать в Украине в новогоднюю ночь. А также, что подарить на Новый год.
по теме
Prev Next
23 декабря 2019 15:40
Гороскоп неудачи на 2020 год: о чем предупреждают звезды
Судьба человека напрямую зависит от его удачливости по жизни
17 декабря 2019 22:02
Год Белой Крысы: как правильно встретить 2020
Как правильно встречать и отмечать год Крысы
13 декабря 2019 22:40
В Киеве откроют новогоднюю почтовую резиденцию
В Киеве на Главпочтамте в четверг, 19 декабря, откроют новогоднюю почтовую резиденцию
11 декабря 2019 17:20
Что подарить на Новый год: самые оригинальные идеи
Не знаете, что подарить родителям, коллегам, детям на Новый год? Скорее смотрите наш материал