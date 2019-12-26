Зеленский подписал важный для жителей Донбасса документ [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции" об особенностях оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины" № 371-IX. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Этот документ регулирует вопросы оформления документов, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, гражданам, которые проживают в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).
Согласно закону, гражданам, которые проживают в зоне проведения АТО/мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях, документы, которые удостоверяют личность и подтверждают гражданство Украины, оформляет центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере миграции (иммиграции и эмиграции), по месту обращения лица или его законного представителя уполномоченных органов, осуществляющих свои полномочия на территории области, в которой проводится АТО/мерах по обеспечению нацбезопасности и обороны.
Этот закон Верховная Рада приняла 12 декабря 2019 года.
Ранее сообщалось, что президент подписал указ касательно пожаров в Украине.
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