Слон разогнал людей с пикника и съел всю еду [ Редактировать ]
На севере индийского штата произошло необычное происшествие. Слон пришел на пикник, распугал людей и съел всю еду, сообщает Newsflare.
Слон пришел на запах еды, которые готовили посетители парка. Отмечается, что ранее слона приводили на пикники и за деньги позволяли отдыхающим играть или фотографироваться с ним.
Однако, слон выбежал на поляну и с ногами забрался на покрывало. Пока его пытались остановить, слон поглощал еду, которые оставили разбежавшиеся люди.
Ранее сообщалось, что американцы купили елку "с сюрпризом".
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