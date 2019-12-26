На севере индийского штата произошло необычное происшествие. Слон пришел на пикник, распугал людей и съел всю еду, сообщает Newsflare.

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Слон пришел на запах еды, которые готовили посетители парка. Отмечается, что ранее слона приводили на пикники и за деньги позволяли отдыхающим играть или фотографироваться с ним.

Однако, слон выбежал на поляну и с ногами забрался на покрывало. Пока его пытались остановить, слон поглощал еду, которые оставили разбежавшиеся люди.

Ранее сообщалось, что американцы купили елку "с сюрпризом".