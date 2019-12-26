На Виноградаре произошла стрельба, пострадал человек [ Редактировать ]
В четверг, 26 декабря, в Киеве, на проспекте Правды, произошла стрельба. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Мотивы нападавшего неизвестны. Детали происшествия устанавливают.
"На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента", - говорится в сообщении.
Полиция открыла дело по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее мы писали о том, что в центре Москвы расстреливали прохожих.
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