В четверг, 26 декабря, в Киеве, на проспекте Правды, произошла стрельба. Пострадала женщина, ей оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Мотивы нападавшего неизвестны. Детали происшествия устанавливают.

"На месте происшествия находится следственно-оперативная группа, которая устанавливает все детали инцидента", - говорится в сообщении.

Читайте также Стрельбу на Лондонском мосту признали терактом

Полиция открыла дело по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее мы писали о том, что в центре Москвы расстреливали прохожих.