В воскресенье, 1 декабря, в центре Киеве убили трехлетнего ребенка. Жена депутата Инна Соболева рассказала, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения депутата. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Мы с мужем сели на передние кресла автомобиля. Саша стоял сзади, по центру, между нашими сиденьями. Когда мы остановились на светофоре, мужчина наклонился за роутером. И в этот момент произошел хлопок. Если бы мужчина не наклонился, пуля попала бы в него. Пуля задела затылок мужа, доли секунд. Сейчас могло не быть их обоих. Хочу отметить, что полиция до сих пор не провела экспертизу ранения моего мужа", - рассказала супруга бизнесмена.

"Мы ужинали в ресторане, сидели за столом, мой сын попросил пиццу. Я хотела ему помочь справиться с едой, но он сказал, что будет есть сам. Ему принесли раскраски. Я его спросила, что ему раскрасить? Там было много разных рисунков. Я сказала выбрать то, что он хочет. Он выбрал ракету. Он мне сказал: "Мама, я полечу на этой ракете!". И он полетел...", - вспоминает Инна.

А также выяснилось, что крестной погибшего ребенка оказалась знаменитость.