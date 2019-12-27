В национальном парке дерево "убило" туриста [ Редактировать ]
В национальном парке США накануне Рождества дерево упало на туриста и убило его, сообщает ABC.
60-метровое дерево упало на одну из троп в то время, как по ней шла группа туристов.В результате 28-летний мужчина погиб, а его спутница получила различные травмы.
Представители заповедника сообщили, что закрыли проход к месту происшествия на время, пока там будут проходить работы по уборке территории от обломков, а также добавили, что дерево упало естественным образом - причиной этого могли послужить штормовые ветра, установившиеся в регионе в течение последней недели.
Ранее сообщалось, что в Швейцарии застрелили редкого крокодила.
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