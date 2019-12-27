В зоопарке Швейцарии застрелили редкого филиппинского крокодила, который напал на сотрудницу, сообщает Swissinfo.

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В момент, когда животное напало на женщину в момент, когда та зашла в вольер убрать. Крокодил схватил женщину за руку и даже и не думал разжимать челюсти.

Сотрудники приняли решение его убить. Отмечается, что убитый крокодил был длиной около 1,5 метров, а весил примерно 15 килограммов. Рептилии относятся к исчезающему виду. В дикой природе филиппинских крокодилов осталось около 250 особей.

Ранее сообщалось, что акула случайно утащила в море мужчину.