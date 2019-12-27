Китаянка родила в 62 года / Фото: "Корреспондент"

В китайской провинции Хунань 62-летняя женщина стала матерью. Женщина родила сына. Об этом сообщает AsiaOne.

Женщина с помощью кесарева сечения родила здорового ребенка весом 2,95 килограмма. Оба чувствую себя хорошо.

Китаянка решилась родить малыша после того, как шесть лет назад скончался ее 31-летний сын. Муж поддержал решение жены, они обратились в репродуктивную клинику, где женщине была проведена процедура ЭКО.

Отмечается, что беременность проходила тяжело, поскольку у будущей матери обнаружили много болезней - от сахарного диабета до проблем с сердцем.

Раньше сообщалось о том, что Энн Хэтэуэй родила ребенка. А также 22 медсестры одновременно забеременели.