Во вторник, 24 декабря, в Ивано-Франковской области спасли заблудившегося в районе горы Говерла американца, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"24 декабря в 12:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение от гражданина США о том, что он утром отправился из спортивной базы "Заросляк" на Говерлу "зеленым маршрутом" и потерял ориентировку", - сказано в сообщении.

Так, на поиски туриста в 12:58 выехали 6 спасателей и одна единица техники. В 15:15 спасатели нашли туриста в удовлетворительном состоянии и осуществляют его сопровождение с горы Говерла.

Ранее сообщалось, что мужчины забили знакомых до смерти за еду.