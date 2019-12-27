В порту изъяли несколько тысяч поддельных туфель Gucci [ Редактировать ]
Фото: img.gazeta.ru
В Одесском морском порту изъяли партию на 5 тысяч пар женской обуви. Об этом сообщает "Униан" по информации таможенников.
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В порт прибыли контейнер с женской обувью из Китая. 4960 пар женской обуви сделаны под бренд GUCCI. Контрабандный товар прибыл в контейнерах "одним классом" с обычными товарами. Такую подделку пытались запрятать от контроля.
Ранее сообщалось о том, что харьковские полицейские изъяли 12 тонн нелегального спирта.
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