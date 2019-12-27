В Киеве женщина закрыла своего ребенка в авто и ушла. Об этом сообщает в паблике "На Теремках" в Facebook.

Женщина ушла в неизвестном направлении на 40 минут. Местные жители начали искать мать ребенка, которому на вид было 2-3 года.

"Якубовского 2, машина на парковке с ребенком внутри 2-3 года! Стоим почти 40 минут возле нее, родителей не видно! Вызвали полицию. Интересно, чем думает мама?" - написал автор поста.

Читайте также Авиакрушение в Казахстане: названа причина катастрофы

По словам автора поста, полиция рассказала, что женщина делала уже так несколько раз.

"С ребенком все ок! Мамаша пришла сама, полиция ее так и не нашла, так как нет никаких данных! С ее слов - она так делала уже минимум 3 раза, так как дитя днем не спало, решила дать поспать, няни и видео в тачке нет, просто оставила и ушла. К ее подъезду от авто метров плюс, минус 100 метров, контролировать, как там дите она не могла" - сообщил Репецкий в комментариях.

Ранее сообщалось о том, что под Сумами женщина бросила малыша на вокзале.