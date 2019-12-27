Украинская и российская сторона подпишут газовые контракты в ближайшие один-два дня. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент "РБК-Украина".

Премьер отказался комментировать этот вопроса, потому что переговоры еще продолжаются.

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"Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", - сказал он.

Раньше сообщалось о том, что Гончарук обратился к украинцам. А также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.