Газовый контракт: Гончарук назвал сроки подписания [ Редактировать ]
Украинская и российская сторона подпишут газовые контракты в ближайшие один-два дня. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент "РБК-Украина".
Премьер отказался комментировать этот вопроса, потому что переговоры еще продолжаются.
"Я понимаю интерес к этой теме, дайте нам еще какие-то день-два", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что Гончарук обратился к украинцам. А также Гончарук рассказал о задолженностях по зарплатам.
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