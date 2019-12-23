Заключение газовых контрактов: в России опровергли информацию [ Редактировать ]
В понедельник, 23 декабря, вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что информация о заключении Россией контрактов на прямые поставки газа в Украину не соответствуют действительности. Об этом он заявил на совещании премьера России Дмитрия Медведева со своими заместителями, передает "Интерфакс-Украина".
"Что касается прямых поставок газа из России в Украину, то мы договорились после Нового года, после того, как все вопросы (связанные с транзитом - ред.) будут урегулированы, еще раз обсудить эти вопросы", - сказал Козак.
Вице-премьер отметил, что "сегодня в Украине разгорается "буря в стакане" по поводу того, что есть какие-то пять контрактов с украинскими компаниями, которым мы будем поставлять газ".
"Это не соответствует действительности. У нас никаких контрактов, помимо договоренностей с правительством Украины, нет, будем действовать строго в рамках этого протокола", - сказал Козак.
"Мы договорились и зафиксировали в соответствующих протоколах размер платы "Газпрома" за оказание агентских услуг по транспортировке газа, который является твердым и определенным все пять лет", - сказал вице-премьер России.
"Риски, связанные с тарифным регулированием на транспортировку газа, риски связанные с изменением законодательства, это будут риски "Нафтогаза Украины" или выигрыш, в случае если на украинской стороне в соответствии с законодательством Украины, которое теперь должно соответствовать нормам европейского союза, будут установлены низкие тарифы на транспортировку газа", - добавил Козак.
Ранее мы писали о том, что цены на газ для населения снизили. А также о том, что в России рассказали о цене на транзит газа.
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