В пятницу, 27 декабря, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал ряд законов и передал их на подпись президенту, сообщает пресс-служба парламента.

В частности, Разумков подписал закон о введении штрафа до 85 тысяч гривен за неперсональное голосование депутатом парламента. Документ вводит наказание за голосование вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов (51-85 тысяч гривен). Аппарату Рады необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

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Спикер подписал закон о легализации добычи янтаря. Согласно документу, спецразрешение на изучение и разработку месторождения с дальнейшей добычей янтаря выдается сроком до 5 лет, при этом площадь участка, на который выдается спецразрешение, не может превышать 10 га.

Кроме того, сегодня Разумков подписал и передал на подпись президенту закон о временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады. Также он подписал Избирательный кодекс с предложениями Владимира Зеленского.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский принял ряд важных кадровых решений.