Под Херсоном поймали "вора в законе" [ Редактировать ]
В Новой Каховке поймали вора из России, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщают "Факты"
Вечером полицейские задержали мужчину в одном из развлекательных заведений города. Как выяснилось, это 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим и получил прозвище Рубен Ивановский. Также ему был ранее запрещен въезд в Украину до января 2022 года. Об этом рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.
Сейчас полиция выясняет, как мужчина приехал в Украину. Областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране - инициатору розыска.
Ранее сообщалось, что под Херсоном отец зверски избил 10-летнего сына, а также в Лондоне зверски убили украинца.
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