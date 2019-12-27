В Новой Каховке поймали вора из России, которого разыскивал Интерпол. Об этом сообщают "Факты"

Вечером полицейские задержали мужчину в одном из развлекательных заведений города. Как выяснилось, это 54-летний гражданин России. Мужчина ранее судим и получил прозвище Рубен Ивановский. Также ему был ранее запрещен въезд в Украину до января 2022 года. Об этом рассказал начальник полиции Херсонщины Александр Прокудин.

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Сейчас полиция выясняет, как мужчина приехал в Украину. Областным управлением миграционной службы в суд направлено ходатайство для решения вопроса о его помещении в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства с последующей передачей стране - инициатору розыска.