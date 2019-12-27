В пятницу, 27 декабря, в Казахстане рухнул самолет. В числе погибших числится командир экипажа Марат Муратбаев. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу МВД страны,

"Всего в результате происшествия по состоянию на 12:30 (по местному времени) погибли 12 человек, в том числе командир экипажа", - говорится в сообщении.

Читайте также Авиакрушение в Казахстане: названа причина катастрофы

Российский телеканал опубликовал стенограмму последних переговоров пилота с диспетчерами аэропорта Алма-Аты перед взлетом. Судно готовилось к взлету в штатном режиме.

Диспетчер (Д): "Bek Air 2100, Алматы-Вышка. Рулите. <…> Bek Air 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлет по команде".

Пилот (П): "Bek Air 2100, к взлету готовы".

Д: "Bek Air 2100, понял, ждите".

Д: "Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 05 правая, взлет разрешаю".

П: "05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!"