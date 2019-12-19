Под Херсоном отец зверски избил 10-летнего сына [ Редактировать ]
В Херсонской области в одном из сел Белозерского района случился жуткий инцидент. Известно, что мужчина избил своего 10-летнего сына. Медики госпитализировали ребенка с ушибами мягких тканей головы и гематомами лица, передают местные СМИ.
По предварительной информации, травмы ребенку нанес отец, когда мальчик во время семейного конфликта вступился за мать. С ребенком работают психологи.
В связи с происшествием открыто уголовное производство по статье 125 (Умышленное причинение легких телесных повреждений) УК Украины.
На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Подробности происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что в Лондоне зверски убили украинца, а также в Запорожье мужчину до смерти забили в кафе.
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