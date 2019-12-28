Зеленский подтвердил предстоящий обмен пленными [ Редактировать ]
В субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область, передают местные СМИ.
В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.
"Честно говоря, я не люблю… мы еще не осуществили эту самую сложную задачу этого года, скажем так. Должен быть обмен завтра… должен быть. Мы ждем этого, но пока должна быть полностью завершена верификация всех людей", - заявил он.
Ранее сообщалось, что Зеленскому передали на подпись ряд важных законов.
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