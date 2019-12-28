В субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область, передают местные СМИ.

В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

"Честно говоря, я не люблю… мы еще не осуществили эту самую сложную задачу этого года, скажем так. Должен быть обмен завтра… должен быть. Мы ждем этого, но пока должна быть полностью завершена верификация всех людей", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленскому передали на подпись ряд важных законов.