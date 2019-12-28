Зеленский прибыл на Прикарпатье [ Редактировать ]
В субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за сто дней его работы.
Кроме того, в селе Долгое-Калужское Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.
Ранее сообщалось, что президент подписал Избирательный кодекс.
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