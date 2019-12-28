В субботу, 28 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, сообщает пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства заслушает отчет главы Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля о социально-экономическом развитии региона за сто дней его работы.

Кроме того, в селе Долгое-Калужское Владимир Зеленский ознакомится с ходом выполнения поручения по восстановлению мостового перехода через реку Чечва, разрушенного наводнением.

Ранее сообщалось, что президент подписал Избирательный кодекс.