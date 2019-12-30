"Северный поток-2": подрядчик не собирается возобновлять работы [ Редактировать ]
Суда-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые раньше работали на проекте "Северный поток - 2", покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту. Об этом со ссылкой на пресс-службу Allseas сообщает ТАСС.
"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.
20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на свертывание работ. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, что прокладывает трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала судна, задействованные в проекте.
Ранее сообщалось, что в США дали месяц на остановку работ на "Северном потоке-2".
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