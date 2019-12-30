Суда-трубоукладчики швейцарской компании Аllseas, которые раньше работали на проекте "Северный поток - 2", покинули регион работы на Балтике и уже демобилизованы для подготовки к другому проекту. Об этом со ссылкой на пресс-службу Allseas сообщает ТАСС.

"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". США дали подрядчикам "Северного потока-2" месяц на свертывание работ. Из-за угрозы американских санкций швейцарская компания Allseas, что прокладывает трубы для "Северного потока - 2", приостановила работы и отозвала судна, задействованные в проекте.

Ранее сообщалось, что в США дали месяц на остановку работ на "Северном потоке-2".