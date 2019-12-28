"Северного потока-2": Пристайко предостерег Германию и Францию [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерег Германию и Францию от энергетической зависимости от России в связи со строительством "Северного потока-2". Об этом он заявил в интервью немецкому RND.
По его словам, введение в эксплуатацию нового газопровода только усилит зависимость от российских энергоресурсов.
"Вы сейчас строите газопровод "Северный поток-2", чтобы сделать себя еще более независимыми от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остается Россия... Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют… У нас в Украине заполнены хранилища газа. И мы гарантируем доставку газа через наши трубопроводы", - отметил Пристайко.
Ранее сообщалось, что в России заявили об отсутствии техники для строительства газопровода "Северный поток-2".
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