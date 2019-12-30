Во время фестиваля прогремел взрыв (видео) [ Редактировать ]
В городе Центеллес в Каталонии произошел пиротехнический взрыв во время фестиваля. В результате происшествия 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает El Mundo.
Так, взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне. В результате взрыва ранения получили 14 человек. Трое из них - в тяжелом состоянии.
На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу, а пожарные заключили, что колокольня не получила структурных повреждений.
Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials 📲 pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt— A.Moreno (@moreno_aleix) 30 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось, что в США произошел взрыв на авиазаводе.
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