В городе Центеллес в Каталонии произошел пиротехнический взрыв во время фестиваля. В результате происшествия 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает El Mundo.

Так, взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне. В результате взрыва ранения получили 14 человек. Трое из них - в тяжелом состоянии.

На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу, а пожарные заключили, что колокольня не получила структурных повреждений.

Moment de l'explosió al campanar de l'església de #centelles . Vídeo que circula per les xarxes socials 📲 pic.twitter.com/XnFlrq1Pxt — A.Moreno (@moreno_aleix) 30 декабря 2019 г.

Ранее сообщалось, что в США произошел взрыв на авиазаводе.