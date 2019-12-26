Под Одессой прогремел взрыв [ Редактировать ]
Фото: politeka.net
Под Одессой произошел жуткий взрыв в жилом доме. В результате взрыва пострадали двое людей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Взрыв произошел из-за газового балона. Он взорвался в подвальном помещении. Спасатели пожар ликвидировали.
Ранее сообщалось, что во дворе жилого дома обнаружили гранату.
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