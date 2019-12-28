В пятницу, 27 декабря, на авиастроительном заводе Beechcraft в городе Уичито (штат Канзас) произошел взрыв. Об этом сообщает телеканал CNN.

Известно, что в результате инцидента часть крыши завода обрушилась. Причиной взрыва стала утечка на производственной линии, по которой на завод поступал жидкий азот. Эту утечку удалось ликвидировать, однако она привела к взрыву в большой емкости с жидким азотом.

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Отмечается, что 11 человек после происшествия доставили в больницы, еще четверым оказали помощь на месте. Один из пострадавших получил серьезные травмы.

Начальник отдела пожарной охраны Уичито Джеймс Фромм сообщил журналистам, что у спасателей нет данных о том, что кто-то мог оставаться в здании. Большинство работающих на заводе людей отправились на каникулы из-за праздников.

Ранее сообщалось, что под Одессой прогремел взрыв.