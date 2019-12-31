В ночь на вторник, 31 декабря, в Киеве, на проспекте Академика Палладина, молодая женщина выпала с 16 этажа многоэтажки. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла около 00:40.

По предварительной информации, 28-летняя женщина проживала в квартире на 13 этаже 16-этажного дома. В момент случившегося дома также находился ее муж. Женщина вышла на балкон, чтобы развесить белье, и по неизвестным причинам выпала из окна.

Читайте также В Киеве под балконом нашли труп мужчины

При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие врачи констатировали смерть. Также на место выезжали патрульные и следственно-оперативная группа.

Подробности трагедии выясняются.

Ранее мы писали о том, что в Полтаве пьяный парень выпал с балкона.