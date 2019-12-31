В Киеве женщина выпала с 13 этажа [ Редактировать ]
В ночь на вторник, 31 декабря, в Киеве, на проспекте Академика Палладина, молодая женщина выпала с 16 этажа многоэтажки. Об этом сообщает "Информатор".
Трагедия произошла около 00:40.
По предварительной информации, 28-летняя женщина проживала в квартире на 13 этаже 16-этажного дома. В момент случившегося дома также находился ее муж. Женщина вышла на балкон, чтобы развесить белье, и по неизвестным причинам выпала из окна.
При падении она получила травмы, несовместимые с жизнью. Прибывшие врачи констатировали смерть. Также на место выезжали патрульные и следственно-оперативная группа.
Подробности трагедии выясняются.
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