В Полтаве пьяный парень выпал с балкона [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, в Полтаве на улице Европейской, 20 случилось происшествие: мужчина выпал с балкона. Об этом сообщают местные СМИ.
По предварительной информации, пострадавшему - 20 лет. Он упал с высоты 4-го этажа и был госпитализирован.
Врачи констатировали у пострадавшего кататравму, ушиб головного мозга. Также установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики борются за его жизнь.
Ранее сообщалось, что игра в футбол обернулась для студента трагедией, а также девушка сорвалась со скалы и умерла на глазах у парня.
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