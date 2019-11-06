В среду, 6 ноября, в Полтаве на улице Европейской, 20 случилось происшествие: мужчина выпал с балкона. Об этом сообщают местные СМИ.

По предварительной информации, пострадавшему - 20 лет. Он упал с высоты 4-го этажа и был госпитализирован.

Врачи констатировали у пострадавшего кататравму, ушиб головного мозга. Также установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Медики борются за его жизнь.

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